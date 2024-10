Guterres: inchini a Putin, sberle dall’Iran (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al vertice dei Brics, lo zar riceve gli ossequi del segretario Onu, che rispolvera la «pace giusta» in Ucraina e chiede la fine delle ostilità a Gaza e in Libano. Ma la sua presenza a Kazan scontenta tutti. E Teheran lo bacchetta pure: «Faccia di più». Laverita.info - Guterres: inchini a Putin, sberle dall’Iran Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di venerdì 25 ottobre 2024) Al vertice dei Brics, lo zar riceve gli ossequi del segretario Onu, che rispolvera la «pace giusta» in Ucraina e chiede la fine delle ostilità a Gaza e in Libano. Ma la sua presenza a Kazan scontenta tutti. E Teheran lo bacchetta pure: «Faccia di più».

