Fanpage.it - Grosso tumore al cervello asportato dalle sopracciglia, prima mondiale per la tecnica che evita la craniotomia

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La nuova procedura, denominata approccio sopraorbitale modificato al sopracciglio, consente di eseguire l’intervento in modo molto meno invasivo: i pazienti operati con questa, come la signora Doreen Adams, 75 anni, a cui è statouncerebrale delle dimensioni di una mela, hanno tempi di recupero più rapidi e possono tornare alla vita normale in pochi giorni.