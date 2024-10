Ilfattoquotidiano.it - Economia russa surriscaldata dalla forte domanda, la Banca centrale alza il costo del denaro al 21%

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Laha aumentato dal 19% al 21% ildel. Si tratta di un valore record motivato dalle difficoltà che le autorità monetarie del paese stanno incontrando per contenere l’inflazione. “L’inflazione, spiega la, si mantiene considerevolmente al di sopra delle previsioni di luglio e le aspettative inflazionistiche continuano a crescere”. Il carovita è intorno all’8,6%, il doppio rispetto al valore considerato ottimale. Sempre secondo latra le principali cause vi sono l’espansione dellainterna, che “supera significativamente le capacità di espandere la fornitura di beni e servizi”. Lainterna è sostenuta dai prestiti, dall’aumento dei salari e dall’incremento della spesa per il conflitto.