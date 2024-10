Eccesso di velocità, 94 multe al giorno (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono stati resi noti i dati sulla sicurezza del territorio contenuti nella relazione sull’attività operativa della polizia locale di Cervia nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre scorsi – e cioè durante la fase clou della stagione estiva. Diversi gli accertamenti staccati e varie le infrazioni commesse. In merito ai dati più generali, la centrale operativa ha gestito 8.025 richieste di intervento, confermando un’intensa attività di coordinamento sul territorio. Per quanto riguarda il personale, invece, durante il periodo, la forza in servizio era composta da 54 unità, inclusi 12 ufficiali, tra cui un part-time e 40 agenti, con un part-time e un dipendente amministrativo. Il supporto stagionale è stato fornito da 17 unità aggiuntive di agenti. Ilrestodelcarlino.it - Eccesso di velocità, 94 multe al giorno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono stati resi noti i dati sulla sicurezza del territorio contenuti nella relazione sull’attività operativa della polizia locale di Cervia nel periodo tra il 1° giugno e il 30 settembre scorsi – e cioè durante la fase clou della stagione estiva. Diversi gli accertamenti staccati e varie le infrazioni commesse. In merito ai dati più generali, la centrale operativa ha gestito 8.025 richieste di intervento, confermando un’intensa attività di coordinamento sul territorio. Per quanto riguarda il personale, invece, durante il periodo, la forza in servizio era composta da 54 unità, inclusi 12 ufficiali, tra cui un part-time e 40 agenti, con un part-time e un dipendente amministrativo. Il supporto stagionale è stato fornito da 17 unità aggiuntive di agenti.

