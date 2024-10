Noinotizie.it - Condanne per reati anche di mafia: dieci arresti nel barese A vario titolo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito undici ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Bari (ufficio esecuzioni penali), nei confronti di altrettante persone colpite da sentenze definitive di condanna, per gravicommessi ad Altamura, tra il 2018 e il 2019, da soggetti vicini al clan Loiudice, legato dapprima alla consorteria mafiosa Parisi – Palermiti ed egemone, in quegli anni, sulla città murgiana ed in ultimo al clan Capriati di Bari.