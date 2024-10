Chi è Stefania Aloia, moglie del giornalista Paolo Griseri morto improvvisamente (Di venerdì 25 ottobre 2024) Stefania Aloia è una celebre giornalista, nata a Torino il 15 aprile 1967 e iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2001. Una firma molto rilevante del panorama nostrano, che nel corso degli ultimi anni ha vissuto delle evoluzioni notevoli per quanto riguarda lo sviluppo della sua carriera. Stefania Aloia, la carriera da giornalista Stefania Aloia è iscritta all’Ordine da 23 anni ma ha iniziato la professione da giornalista ben prima. Sappiamo che i primi passi li ha mossi in ambito locale, il che nel suo caso vuol dire Torino. Ha dato il via da giovanissima a collaborazioni con settimanali del capoluogo piemontese, trovando poi spazio all’edizione regionale de Il Giornale. Un periodo colmo di impegni, caratterizzato da crescita personale e professionale. Il suo percorso l’ha condotta negli uffici di Radio Rai prima e della ben nota agenzia di stampa Ansa poi. Dilei.it - Chi è Stefania Aloia, moglie del giornalista Paolo Griseri morto improvvisamente Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è una celebre, nata a Torino il 15 aprile 1967 e iscritta all’Ordine dei giornalisti dal 2001. Una firma molto rilevante del panorama nostrano, che nel corso degli ultimi anni ha vissuto delle evoluzioni notevoli per quanto riguarda lo sviluppo della sua carriera., la carriera daè iscritta all’Ordine da 23 anni ma ha iniziato la professione daben prima. Sappiamo che i primi passi li ha mossi in ambito locale, il che nel suo caso vuol dire Torino. Ha dato il via da giovanissima a collaborazioni con settimanali del capoluogo piemontese, trovando poi spazio all’edizione regionale de Il Giornale. Un periodo colmo di impegni, caratterizzato da crescita personale e professionale. Il suo percorso l’ha condotta negli uffici di Radio Rai prima e della ben nota agenzia di stampa Ansa poi.

