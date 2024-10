Lapresse.it - Caso Omerovic, poliziotto Pellegrini a processo: “Prima iniziamo prima dimostrerò mia innocenza”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il ministero dell’Interno è stato citato come responsabile civile nelche vede imputati tre poliziotti coinvolti nella vicenda di Hasib, l’uomo di 39 anni precipitato dalla finestra a luglio 2022, in un’abitazione di edilizia popolare in via Gerolamo Aleandro durante un controllo degli agenti del distretto di polizia divalle nell’abitazione. La decisione è stata presa dal Gup del tribunale di Roma all’udienza preliminare che si è svolta a piazzale Clodio, dove sono state ammesse come parti civili l’Associazione 21 luglio e i familiari della presunta vittima. Gli agenti Alessandro Sicuranza e Maria Rosa Natale hanno scelto di essere giudicati con il rito abbreviato nella prossima udienza del 21 febbraio 2025. IlFabrizio Ferrari ha patteggiato una condanna a 11 mesi e sedici giorni.