Thesocialpost.it - Cade dal tetto e muore a 14 anni, è giallo: «Interrogato un coetaneo, forse era con lei»

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) La tragica morte di una ragazza albanese di 14a Piacenza, avvenuta dopo una caduta daldi un edificio, potrebbe rivelarsi un vero enigma. La giovane è deceduta sul colpo e, al momento, non si escludono varie ipotesi riguardo le circostanze e le cause dell’incidente. I carabinieri hanno già portato in caserma un amico della vittima,, per un’interrogazione. Nel frattempo, il corpo della ragazza è stato trasferito al centro di Medicina Legale di Pavia per eseguire gli opportuni accertamenti.Leggi anche: “Faccia di marmo”, “Bugiarda seriale”: Conte-Meloni, scontro durissimo Indagini in corso Le prime indagini sono coordinate dalla Procura minorile di Bologna, che lavora con i carabinieri di Piacenza, in contatto anche con la Procura di Piacenza. Al momento, gli inquirenti mantengono riserbo sulle informazioni emerse.