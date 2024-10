Bologna-Milan, Fenucci: “Rinvio scelta saggia, c’è difficoltà in zona stadio” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La partita è stata rinviata. C’è una situazione oggettiva di difficoltà nella zona dello stadio, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi al di là della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie, c’era anche una situazione oggettiva che rendeva difficile la disputa della partita a Bologna. Mi sembra che sia la decisione più saggia, perché consente anche di salvaguardare l’incasso della gara che in parte sarà devoluto alle popolazioni colpite“. Queste le parole dell’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, all’uscita dell’Assemblea di Lega in merito al Rinvio di Bologna-Milan. “Ci sono necessità organizzative alla base di ogni partita di calcio, giocare a porta chiuse sarebbe sempre una sconfitta per tutto il movimento“, ha aggiunto il dirigente rossoblù. Bologna-Milan, Fenucci: “Rinvio scelta saggia, c’è difficoltà in zona stadio” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “La partita è stata rinviata. C’è una situazione oggettiva dinelladello, dove ci sono stati anche dei crolli. Quindi al di là della solidarietà che sempre esprimiamo a favore delle famiglie, c’era anche una situazione oggettiva che rendeva difficile la disputa della partita a. Mi sembra che sia la decisione più, perché consente anche di salvaguardare l’incasso della gara che in parte sarà devoluto alle popolazioni colpite“. Queste le parole dell’amministratore delegato del, Claudio, all’uscita dell’Assemblea di Lega in merito aldi. “Ci sono necessità organizzative alla base di ogni partita di calcio, giocare a porta chiuse sarebbe sempre una sconfitta per tutto il movimento“, ha aggiunto il dirigente rossoblù.: “, c’èin” SportFace.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"La drastica riduzione degli stalli di sosta in zona Via Ghibellina sta mettendo in seria difficoltà i residenti" - Questa segnalazione riguarda la drastica riduzione degli stalli di sosta nell'area compresa fra Via Garibaldi (tratto finale, da Vicolo del Fanale in poi), Largo Fiamme Gialle, Via Ghibellina, Largo Benadir. Già negli ultimi tempi, nell'area di ... (Arezzonotizie.it)