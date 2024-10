Bilancio sociale 2023: gli artigiani italiani erogano 170mila prestazioni grazie alla bilateralità (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel 2023, il settore artigiano italiano ha registrato un grande traguardo con 169.333 prestazioni erogate a supporto di aziende e lavoratori, grazie al sistema della bilateralità. Questo dato emerge dal primo Bilancio sociale pubblicato dall’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (Ebna) in collaborazione con il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (Fsba), presentato alla Camera di Commercio di Roma. Il rapporto illustra l’impatto di questo sistema di welfare, che sostiene 37.150 interventi per le imprese e 132.183 per i lavoratori dipendenti. Gaeta.it - Bilancio sociale 2023: gli artigiani italiani erogano 170mila prestazioni grazie alla bilateralità Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Nel, il settore artigiano italiano ha registrato un grande traguardo con 169.333erogate a supporto di aziende e lavoratori,al sistema della. Questo dato emerge dal primopubblicato dall’Ente Bilaterale Nazionale dell’Artigianato (Ebna) in collaborazione con il Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (Fsba), presentatoCamera di Commercio di Roma. Il rapporto illustra l’impatto di questo sistema di welfare, che sostiene 37.150 interventi per le imprese e 132.183 per i lavoratori dipendenti.

