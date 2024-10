Beccato | l’evasione si paga ecco il nuovo spot del Mef contro i furbetti – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Bella la vita di un evasore, non dichiara niente e vive sulle spalle degli altri». L’ultimopubblicitario finanziato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze è una vera e propria stigmatizzazione di chi non versa le tasse dovute. Con tanto di identikit dell’evasore tipo: «Ordina una dozzina di ostriche, tagliolini al tartufo (uno bello grande) e non rinuncia mai all’aragosta. Anzi due Per non parlare dello champagne, il più caro ovviamente». Il tutto, ovviamente, nonto di tasca sua, ma dalla società tutta: «Tanto nonlui, paghi tu», dice l’evasore guardando lo spettatore. Peccato che, all’uscita dal ristorante di lusso dopo una bella mangiata, l’evasore sia accolto da due finanzieri. E su di lui compare l’etichetta «si. Da oggi sempre piùlli e sempre meno evasori».