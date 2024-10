Sport.quotidiano.net - Basket serie b. Orgoglio Rimadesio. Sfida contro Imola da prima della classe

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Su tutti c’è la prestazione di Alessandro Cipolla (nella foto) all’ennesima “doppia doppia“ abbondante stagionale con 21 punti e 15 rimbalzi. Ma non è l’unico. Perché coach Gallazzi parla espressamente di "grande prestazione di squadra, di lotta, di spirito di sacrificio soprattutto a livello difensivo" riferendosi alla vittoria 80-68 nel recuperoseconda giornataCasale Monferrato. Due punti che proiettano laaddirittura al primo posto del girone A diB Nazionale, condiviso dopo sei turni con Legnano e Lumezzane. L’intrusa? Forse sì, ma la qualità del gioco espressa fin qui da Mazzoleni & C. e la portata delle vittorie (3 su 5 in trasferta) certificano a pieno merito lo status attuale di capolista. Gallazzi gongola non solo per la classifica ma per i passi avantisua squadra.