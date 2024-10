Bambina di 6 anni investita da un’auto all’entrata di scuola nel Milanese: trasportata in ospedale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'automobilista ha investito una Bambina di 6 anni all'entrata di scuola a Cuggiono (Milano) nella mattinata del 25 ottobre. La piccola è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita. Fanpage.it - Bambina di 6 anni investita da un’auto all’entrata di scuola nel Milanese: trasportata in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un'automobilista ha investito unadi 6all'entrata dia Cuggiono (Milano) nella mattinata del 25 ottobre. La piccola è statacon l'elicottero all'Niguarda e non sarebbe in pericolo di vita.

