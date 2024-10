Dilei.it - Ascolti tv del 24 ottobre, torna Don Matteo e non ce n’è più per nessuno

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Don14 èto con la seconda puntata su Rai 1 e lascia ben poca speranza agli altri programmi del giovedì sera per quanto riguarda glitv. Canale 5 cerca di difendersi mandando in onda un nuovo episodio di Endless Love. Dopo il debutto trionfante della scorsa settimana, il pubblico televisivo si è concentrato sulle nuove avventure di Don, alias Don Massimo, interpretato da Raoul Bova. Dopo il matrimonio di Anna e Marco che sono partiti per Roma, tutto ruota attorno al nuovo capitano e alla nuova PM che hanno alle spalle una relazione amorosa. Mentre entra in scena il piccolo Bart, un bimbo con la sindrome di Down che vive nelle vicinanze di Spoleto con il padre. Su Rai 3 Geppi Cucciari, dopo essere stata giudice per una sera a Tale e Quale Show, ha condotto la prima puntata della nuova stagione di Una Splendida Cornice.