Liberoquotidiano.it - Arriva il rider per la consegna sugli spanti: Draper-Darderi, caos durante il match | Video

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una scena surreale, con l'arbitro rivolto in direzione del pubblico. Nel pienodi tennis tra, valido per gli ottavi di finale del torneo di Vienna, c'è stata una interruzione che ha del clamoroso. Il motivo è l'arrivo di un fattorino, che ha portato uno spuntino ad alcuni tifosi presentispalti. Il giudice di sedia è stato così costretto a richiamare il, prima di far riprendere il gioco ai due tennisti. Il fatto è accaduto sul 2-2 e servizio a favore dell'italiano. Dopo lo stop, gli spettatori, increduli, hanno guardatospalti, notando che un fattorino vestito di arancione stava cercando qualcuno con una busta e un foglio di carta in mano.  Il lavoratore ha portato a termine la sua missione, ma ha disturbato nel gioco i tennisti, per questo ilè stato interrotto.