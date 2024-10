Appello per la sicurezza idrogeologica della Valdichiana (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Il sindaco di Foiano della Chiana Jacopo Franci interviene sulla situazione delle aree limitrofe alla città che in queste settimane sono stata soggette a esondazioni delle acque. “I piccoli comuni non possono gestire da soli questi fenomeni. C’è bisogno di investimenti strutturali” “Desidero intervenire su questo delicato tema a seguito degli eventi straordinari di esondazioni e allagamenti che hanno coinvolto varie zone del nostro comune, come le aree di Renzino, la zona sportiva, l’area di via Antica, via di Sinalunga, via di Lucignano, via Novellare ed altre. Credo sia importante, prosegue il Sindaco Franci, informare i miei concittadini che stiamo lavorando intensamente per poter intervenire su queste zone, anche se sappiamo bene che si stratta di fenomeni climatici estremi e difficilmente arginabili al momento. Lanazione.it - Appello per la sicurezza idrogeologica della Valdichiana Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Il sindaco di FoianoChiana Jacopo Franci interviene sulla situazione delle aree limitrofe alla città che in queste settimane sono stata soggette a esondazioni delle acque. “I piccoli comuni non possono gestire da soli questi fenomeni. C’è bisogno di investimenti strutturali” “Desidero intervenire su questo delicato tema a seguito degli eventi straordinari di esondazioni e allagamenti che hanno coinvolto varie zone del nostro comune, come le aree di Renzino, la zona sportiva, l’area di via Antica, via di Sinalunga, via di Lucignano, via Novellare ed altre. Credo sia importante, prosegue il Sindaco Franci, informare i miei concittadini che stiamo lavorando intensamente per poter intervenire su queste zone, anche se sappiamo bene che si stratta di fenomeni climatici estremi e difficilmente arginabili al momento.

