Albon colpisce la Ferrari di Bearman nelle libere del Gp Thailandia e si infuria: “Idiota” (Di venerdì 25 ottobre 2024) Contatto tra Albon e Bearman nelle libere 1 del Gp di Formula 1 in Thailandia. Il pilota della Williams fa a sbattere a muro dopo il contatto con il giovane pilota della Ferrari e si infuria: "Idiota". Fanpage.it - Albon colpisce la Ferrari di Bearman nelle libere del Gp Thailandia e si infuria: “Idiota” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Contatto tra1 del Gp di Formula 1 in. Il pilota della Williams fa a sbattere a muro dopo il contatto con il giovane pilota dellae si: "Idiota".

