Lanazione.it - Al via la quarta edizione Gravel Bike Event”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Arezzo, 25 ottobre 2024 – Al via la”, manifestazione dedicata a tutti gli appassionati di bici, e-e mountain. L’o, organizzato dalla Tenuta di Frassineto in collaborazione con La Chianina Ciclostorica, Monte Lignanors eAlò, si svolgerà sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 con partenza dalla strada vicinale del Duca 14, in località Frassineto (Arezzo). I partners dell’iniziativa sono Azienda Agricola Bemoccoli, Castello di Montecchio Vesponi, Cosmonauts, Frantoio Cacioli, Il Belvedere di Roccavo, Menchetti dal 1948, Minimarket Chianucci, Pastificio Fabianelli e Trek Bicycle Arezzo. Sarà anche quest’anno un weekend all’insegna della passione per la bici, il buon vino, le tradizioni e la storia della Valdichiana quello che attende i partecipanti.