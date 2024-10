Acunzo è pronto a tutto: "La T Gema scelta giusta" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da Caserta a Montecatini Terme, passando per gli States. Il lungo girovagare di Mattia Acunzo ha portato in maglia La T Tecnica Gema Montecatini un giocatore in rampa di lancio. Dopo la stagione a Salerno l’ala-centro classe 2000, figlio d’arte, vuole consacrarsi definitivamente in rossoblù e il suo avvio di stagione è più che promettente: che giochi 5, 10 o 20 minuti il lungo campano trova sempre il modo di essere incisivo sui due lati del campo. Chi è e che caratteristiche ha Mattia Acunzo? "Sono un’ala grande abbastanza versatile: il mio obiettivo è dare sempre energia alla squadra. Diciamo che ho una doppia dimensione, offensivamente cerco di aprire il campo, ma mi piace lavorare anche sotto canestro, in particolare a rimbalzo". Suo padre Claudio è stato un cestista di alto livello. Lanazione.it - Acunzo è pronto a tutto: "La T Gema scelta giusta" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da Caserta a Montecatini Terme, passando per gli States. Il lungo girovagare di Mattiaha portato in maglia La T TecnicaMontecatini un giocatore in rampa di lancio. Dopo la stagione a Salerno l’ala-centro classe 2000, figlio d’arte, vuole consacrarsi definitivamente in rossoblù e il suo avvio di stagione è più che promettente: che giochi 5, 10 o 20 minuti il lungo campano trova sempre il modo di essere incisivo sui due lati del campo. Chi è e che caratteristiche ha Mattia? "Sono un’ala grande abbastanza versatile: il mio obiettivo è dare sempre energia alla squadra. Diciamo che ho una doppia dimensione, offensivamente cerco di aprire il campo, ma mi piace lavorare anche sotto canestro, in particolare a rimbalzo". Suo padre Claudio è stato un cestista di alto livello.

