Wisconsin, guida ubriaco contromano e ‘sfiora’ il corteo di auto di Kamala Harris (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un funzionario dello sceriffo afferma che un guidatore ubriaco contromano è passato a pochi metri dal corteo della vicepresidente Kamala Harris, dopo una tappa della campagna elettorale in Wisconsin. Harris aveva appena terminato un comizio in un sobborgo di Milwaukee lunedì sera quando il suo corteo ha incrociato un SUV che procedeva contromano sulla corsia dell’Interstate 94. Gli agenti dello sceriffo che seguivano il corteo hanno fermato il veicolo e preso in custodia il conducente. Le autorità dicono che il sospetto, un uomo di 55 anni di Milwaukee, è stato arrestato dopo che non ha superato l’alcol test. CREDIT Wisconsin DEPARTMENT OF TRANSPORTATION Lapresse.it - Wisconsin, guida ubriaco contromano e ‘sfiora’ il corteo di auto di Kamala Harris Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un funzionario dello sceriffo afferma che untoreè passato a pochi metri daldella vicepresidente, dopo una tappa della campagna elettorale inaveva appena terminato un comizio in un sobborgo di Milwaukee lunedì sera quando il suoha incrociato un SUV che procedevasulla corsia dell’Interstate 94. Gli agenti dello sceriffo che seguivano ilhanno fermato il veicolo e preso in custodia il conducente. Lerità dicono che il sospetto, un uomo di 55 anni di Milwaukee, è stato arrestato dopo che non ha superato l’alcol test. CREDITDEPARTMENT OF TRANSPORTATION

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Usa - testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump in Michigan e Wisconsin – Il sondaggio - I sondaggi fotografano un Trump avanti in questi stati, il che rende la situazione ancora più tesa e incerta per entrambe le campagne. . Leggi anche: Festival di Open, «Harris? Una perfezionista», «Trump? Crede di avere una missione»: i candidati Usa visti da vicino – Il video Usa 2024, il sondaggio di Fox News: «Kamala Harris in vantaggio di due punti su Donald Trump» Usa 2024, la sparata di Donald Trump: «Sarò il protettore delle donne. (Open.online)

Usa - testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump in Michigan e Wisconsin – Il sondaggio - Come indica un sondaggio del New York Times e Siena College, è un testa a testa. . Questo rappresenta una riduzione del vantaggio che Harris aveva all’inizio di agosto, un segnale potenzialmente preoccupante per la candidata democratica, dato che le questioni economiche, dove Trump gode ancora di un forte sostegno, restano centrali per gli elettori. (Open.online)

Kamala Harris Embraces Fear. It Should Terrify Trump - American "democracy" is the single biggest presidential election issue for swing-voters, per a major social-media analysis. (newsweek.com)

Gilbert: Here are the Wisconsin places where gains or losses could tip the 2024 election - Here is a look at where the Donald Trump and Kamala Harris campaigns are working to lift their performance over the 2020 vote ... (usatoday.com)

Video: Suspected drunken driver passes within feet of Harris’ motorcade in Wisconsin - A suspected drunken driver heading the wrong way passed within feet of Vice President Kamala Harris’ motorcade following a campaign stop this week in Wisconsin. Harris had just wrapped up a rally in ... (msn.com)