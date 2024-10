Via la plastica dal mare. Studenti in azione (Di giovedì 24 ottobre 2024) LIDO DEGLI SCACCHI Accompagnati dai loro insegnanti e da tutor e soci del circolo Legambiente Delta del Po, trentatré alunni della scuola primaria "A. Manzoni" dell’Istituto comprensivo di Mesola sono stati protagonisti della raccolta di rifiuti arenatisi sulla spiaggia libera nella zona Vascello d’oro di Lido degli Scacchi. Gli Studenti delle classi 1A, 2A, 2B hanno riempito ben ventiquattro sacchi di plastica. Tante le domande poste dagli alunni, che hanno svolto una vera e propria lezione all’aperto sul perché la gente getta nei fiumi tanti rifiuti urbani che poi vengono depositati sulla battigia dalle mareggiate. "Con questa esperienza – riportano Marino Rizzati, Pier Luigi Gentili, Meris Cati e Lara Fabbri, tutor e soci del Circolo Legambiente Delta del Po - gli alunni hanno constatato il problema di problema di evitare inquinamento nel mare. Ilrestodelcarlino.it - Via la plastica dal mare. Studenti in azione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) LIDO DEGLI SCACCHI Accompagnati dai loro insegnanti e da tutor e soci del circolo Legambiente Delta del Po, trentatré alunni della scuola primaria "A. Manzoni" dell’Istituto comprensivo di Mesola sono stati protagonisti della raccolta di rifiuti arenatisi sulla spiaggia libera nella zona Vascello d’oro di Lido degli Scacchi. Glidelle classi 1A, 2A, 2B hanno riempito ben ventiquattro sacchi di. Tante le domande poste dagli alunni, che hanno svolto una vera e propria lezione all’aperto sul perché la gente getta nei fiumi tanti rifiuti urbani che poi vengono depositati sulla battigia dalleggiate. "Con questa esperienza – riportano Marino Rizzati, Pier Luigi Gentili, Meris Cati e Lara Fabbri, tutor e soci del Circolo Legambiente Delta del Po - gli alunni hanno constatato il problema di problema di evitare inquinamento nel

