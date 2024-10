Una colonna sonora coinvolgente e d'autore per la serie sui tormenti dei ragazzi in provincia. Adattamento del romanzo di Alice Urciuolo, è in streaming dal 20 novembre (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’adolescenza in provincia. Una ragazza che sparisce, forse fuggita da un mondo troppo stretto, forse no. E una colonna sonora coinvolgente e magnetica, supervisionata da Fabri Fibra. La serie tv young adult Adorazione, dal romanzo di Alice Urciuolo esordio fulminante premio Strega giovani 2021, è stata presentata ad Alice nella città (sezione parallela della Festa del Cinema di Roma) e arriverà su Netflix il 20 novembre: in sei episodi, è scritta da Stefano Mordini (Gli infedeli, La scuola cattolica, sulla strage del Circeo). Nel trailer ufficiale, sulle note del brano inedito di Madame Ghost Town, si svelano i personaggi e il ritmo della storia. Le due amiche protagoniste di “Adorazione”. (Netflix). Leggi anche › Se al Gioco delle coppie si presenta il serial killer. Iodonna.it - Una colonna sonora coinvolgente e d'autore per la serie sui tormenti dei ragazzi in provincia. Adattamento del romanzo di Alice Urciuolo, è in streaming dal 20 novembre Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’adolescenza in. Una ragazza che sparisce, forse fuggita da un mondo troppo stretto, forse no. E unae magnetica, supervisionata da Fabri Fibra. Latv young adult Adorazione, daldiesordio fulminante premio Strega giovani 2021, è stata presentata adnella città (sezione parallela della Festa del Cinema di Roma) e arriverà su Netflix il 20: in sei episodi, è scritta da Stefano Mordini (Gli infedeli, La scuola cattolica, sulla strage del Circeo). Nel trailer ufficiale, sulle note del brano inedito di Madame Ghost Town, si svelano i personaggi e il ritmo della storia. Le due amiche protagoniste di “Adorazione”. (Netflix). Leggi anche › Se al Gioco delle coppie si presenta il serial killer.

Nosferatu il vampiro : il capolavoro di Murnau torna sul grande schermo con una colonna sonora originale - Questa edizione del Festival di Musica Insieme, dedicato alle musiche contemporanee, propone la proiezione di “Nosferatu il vampiro”, un film senza tempo diretto da Friedrich Wilhelm Murnau nel 1922. La combinazione di una pellicola storica come “Nosferatu” con una colonna sonora fresca e innovativa offre un’esperienza che promette di coinvolgere un ampio pubblico, dagli appassionati di cinema muto ai neofiti attratti dalla musica contemporanea. (Gaeta.it)

Vasco Brondi firma la colonna sonora del film Fiore mio - con un inedito - Informazioni e prevendite già disponibili su www. . Il 2024 si chiuderà per Vasco Brondi con un grande concerto il 2 dicembre 2024 all’Alcatraz di Milano, per festeggiare i dieci anni di Costellazioni, l’album pubblicato nel marzo del 2014 con il progetto Le Luci della Centrale Elettrica. Durante i giorni in cui Fiore mio sarà in sala, presentando alla cassa del cinema la mail di conferma di acquisto del vinile sarà possibile accedere alla proiezione al prezzo ridotto applicato dalla sala (convenzione valida nei cinema aderenti, non comprende eventuali diritti di prevendita). (Spettacolo.eu)

EA FC 25 - tutte le canzoni che compongono la colonna sonora - È questa miscela sonora che accompagna il giocatore durante tutta l’esperienza, rendendo ogni momento di gioco ancora più coinvolgente. Tsubaki & Awich – MIKOTO SUN NO KUNI Pa Salieu – Allergy Pastel – samba de rua Phantogram – Come Alive Porter Robinson – Cheerleader Rag’n’Bone Man – What Do You Believe In? Rema, Shallipopi – BENIN BOYS RÜFÜS DU SOL – Break My Love SAIKO, Omar Montes – YO LO SOÑÉ salute (ft. (Esports247.it)