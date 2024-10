Trovata morta durante i rilievi per un incidente a Formia: è stata investita, denunciato un uomo (Di giovedì 24 ottobre 2024) La donna Trovata senza vita durante i rilievi per un incidente a Formia è stata vittima di un investimento. A dirlo i carabinieri intervenuti. Fanpage.it - Trovata morta durante i rilievi per un incidente a Formia: è stata investita, denunciato un uomo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La donnasenza vitaper unvittima di un investimento. A dirlo i carabinieri intervenuti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovata morta durante i rilievi per un incidente a Formia: è stata investita, denunciato un uomo - La donna trovata senza vita durante i rilievi per un incidente a Formia è stata vittima di un investimento. A dirlo i carabinieri intervenuti. (fanpage.it)

Malore nei boschi a Truc di Miola di La Cassa: donna morta durante una passeggiata - Una 62enne italiana residente a La Cassa è morta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 ottobre 2024, mentre passeggiava nei boschi sulle alture della frazione Truc di Miola insieme a un'amica, che ha d ... (torinotoday.it)

Gli trovano la droga in auto e anche a casa. Un 30enne viene bloccato durante i controlli - L’uomo non potrà uscire dalla città senza autorizzazione. Intanto esercitazione dei. carabinieri in caso di alluvione. (ilrestodelcarlino.it)