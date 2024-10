Ilgiorno.it - Treni, protesta del Pd in stazione : "La Regione premia l’inefficienza"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) "Abbiamo assistito nei giorni scorsi alle esternazioni del presidente Fontana che si dice indignato per la situazione dei: vorremmo fargli presente che quelli indignati ed esasperati per davvero sono i viaggiatori, cittadini in balia di disservizi ormai cronici che attendono risposte proprio daLombardia". Ha scelto non la propria sede, ma la banchina dellaferroviaria di Sondrio ieri Michele Iannotti, segretario provinciale del Pd "come gesto simbolico di solidarietà nei confronti dei pendolari" per chiamare alle proprie responsabilità chi potrebbe e dovrebbe intervenire.