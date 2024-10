Ilrestodelcarlino.it - Tornado, 300mila euro per i danni: "In sicurezza l’archivio comunale"

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo la devastante alluvione del maggio 2023 il territorio di Alfonsine venne colpito anche da un’altra calamità, ildel 22 luglio che scoperchiò edifici, abbatté alberi e intere coltivazioni. Anche alcuni edifici pubblici di proprietà del Comune vennero, purtroppo, interessati dall’evento calamitoso. Nei giorni scorsi la Giuntaha approvato il verbale della perizia assicurativa e ha accettato l’indennizzo proposto, incamerando così un totale di 334.104. Di questi 13.165saranno erogati al completamento di alcuni lavori di ripristino che sono ancora in essere. "La maggior parte delle risorse così arrivate – spiega Roberto Laudini, assessore all’Edilizia pubblica e ai Lavori pubblici –, sono stati impiegati per la messa indelche si trova nell’ex scuola elementare di via Valeria a Fiumazzo".