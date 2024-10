Torino, stupro di gruppo al parco Valentino: vittima una 27enne. Prima il furto del telefono, poi la violenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stata derubata del suo cellulare da chi doveva aiutarla a cercare un bancomat. Ha provato a rincorrere chi le aveva sottratto il telefono, ma è stata circondata da un gruppo di ragazzi e poi violentata. Questo è quanto ha dovuto subire una 27enne torinese e di origine sudamericana la sera del 17 ottobre al parco del Valentino. La giovane, soccorsa dal 118, avrebbe però fornito dettagli utili all’identificazione dei colpevoli. Il furto «Erano le 17, poco Prima di arrivare a Porta Nuova stavo cercando un bancomat», ha riferito la 27enne come riporta il Corriere. Quella sera incrocia un ragazzo, sui 18 anni e con accento arabo, che le chiede se ha bisogno di una mano. La giovane si fida e lo segue all’interno del parco del Valentino. Intorno alle 19 entrano in una strada poco illuminata di San Salvario e si dirigono verso Massimo d’Azeglio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 24 ottobre 2024) È stata derubata del suo cellulare da chi doveva aiutarla a cercare un bancomat. Ha provato a rincorrere chi le aveva sottratto il, ma è stata circondata da undi ragazzi e poi violentata. Questo è quanto ha dovuto subire unatorinese e di origine sudamericana la sera del 17 ottobre aldel. La giovane, soccorsa dal 118, avrebbe però fornito dettagli utili all’identificazione dei colpevoli. Il«Erano le 17, pocodi arrivare a Porta Nuova stavo cercando un bancomat», ha riferito lacome riporta il Corriere. Quella sera incrocia un ragazzo, sui 18 anni e con accento arabo, che le chiede se ha bisogno di una mano. La giovane si fida e lo segue all’interno deldel. Intorno alle 19 entrano in una strada poco illuminata di San Salvario e si dirigono verso Massimo d’Azeglio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La scelta di Claudio Lotito di farsi intercettare i 5 cellulari - le minacce e gli insulti al telefono : «È un gruppo organizzato» - Per questo, Lotito ritiene che la scorta con cui vive da quando, 20 anni fa, è diventato proprietario dei biancoazzurri, non è più sufficiente. . Se la richiesta di Lotito dovesse incassare un altro «sì», gli inquirenti dovrebbero risalire con facilità agli autori delle chiamate. E viene risvegliato da De Laurentiis – Il video Le battaglia di Adriano Galliani contro il maresciallo Tito. (Open.online)

La scelta di Claudio Lotito di farsi intercettare i 5 cellulari - le minacce e gli insulti al telefono : «È un gruppo organizzato» - Potenti racconta ancora: «Lotito ha portato in audizione un elenco, non solo chiamate da sconosciuto, ma anche numeri in chiaro. Per questo, Lotito ritiene che la scorta con cui vive da quando, 20 anni fa, è diventato proprietario dei biancoazzurri, non è più sufficiente. Dopo il sì della Giunta, sarà l’Aula a decidere il da farsi, il prossimo 11 settembre. (Open.online)