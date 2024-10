Teatro, la cultura appaltata. Amat incassa un milione l’anno. Il Comune gli ha delegato tutto (Di giovedì 24 ottobre 2024) e Antonella Marchionni Costa un milione di euro l’anno e spesso la cifra non basta. A pagare è il Comune di Pesaro, ad incassare è Amat, il consorzio regionale per l’attività teatrale. Che è formata da tantissimi comuni marchigiani, i quali però hanno una caratteristica: tutti o quasi spendono 10 volte di meno di Pesaro. Ad esempio Urbino arriva a malapena a 112mila euro, Macerata si ferma a 63mila euro, Ancona a 27mila euro, Fermo a 95mila mentre Ascoli Piceno supera i 230mila euro, più o meno un quarto di Pesaro. Ma perché? Siamo i più ricchi o i più sbadati? In realtà siamo quelli che non ne vogliono sapere di gestire e organizzare direttamente tutto ciò che riguarda l’attività teatrale del Rossini, dello Sperimentale, dell’anfiTeatro Miralfiore e della Chiesa dell’Annunziata. Ilrestodelcarlino.it - Teatro, la cultura appaltata. Amat incassa un milione l’anno. Il Comune gli ha delegato tutto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) e Antonella Marchionni Costa undi euroe spesso la cifra non basta. A pagare è ildi Pesaro, adre è, il consorzio regionale per l’attività teatrale. Che è formata da tantissimi comuni marchigiani, i quali però hanno una caratteristica: tutti o quasi spendono 10 volte di meno di Pesaro. Ad esempio Urbino arriva a malapena a 112mila euro, Macerata si ferma a 63mila euro, Ancona a 27mila euro, Fermo a 95mila mentre Ascoli Piceno supera i 230mila euro, più o meno un quarto di Pesaro. Ma perché? Siamo i più ricchi o i più sbadati? In realtà siamo quelli che non ne vogliono sapere di gestire e organizzare direttamenteciò che riguarda l’attività teatrale del Rossini, dello Sperimentale, dell’anfiMiralfiore e della Chiesa dell’Annunziata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Università per Stranieri - danno erariale per oltre un milione : in 45 chiamati al risarcimento - Nel ricostruire le presunte responsabilità, la Procura della Corte dei conti attribuisce il 20% del danno erariale, circa 270mila euro, ai 12 componenti della commissione incaricata di mettere a punto la “legge“ dell’Ateneo. Perugia, 3 ottobre 2024 – Un milione e trecentomila euro di presunto danno erariale. (Lanazione.it)

Fatture per centinaia di migliaia di euro, ma cantieri fantasma: così funzionava la truffa col Superbonus - I retroscena dell'inchiesta che ha portato all'arresto dell'ingegnere Pietro Cutrona. Avrebbe intascato soldi anche su lavori in via Brancaccio, in via Giuseppe Arcoleo, in via Ammiraglio Rizzo, ma pu ... (palermotoday.it)

Cinematica tutta da ridere: la kermesse ad Ancona dal 31 ottobre al 3 novembre, anteprima a Jesi il 26 e 27 ottobre - Danza, laboratori, installazioni, concerti, cinema, creatività digitale e nuove tecnologie applicate alla performance. In breve, Cinematica 2024. L’undicesima edizione del ... (corriereadriatico.it)