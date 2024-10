Taylor Swift in concerto a New Orleans, sgomberati i senzatetto dall’area del Superdome (Di giovedì 24 ottobre 2024) In previsione dei tre concerti di Taylor Swift che dovrebbero attirare circa 150.000 visitatori al Superdome di New Orleans questo fine settimana, le autorità della Louisiana hanno iniziato a sgomberare alcuni senzatetto che vivono nei dintorni. Circa 75 persone che vivevano in tenda sotto un cavalcavia saranno trasferite a circa due isolati di distanza, ha dichiarato la Polizia di Stato della Louisiana. Tra chi critica la scelta, c’è chi dice che questo rallenterà la ricerca di soluzioni abitative a lungo termine per le persone coinvolte. Non è emerso, per il momento, che Swift o la NFL – che cinque anni fa ha fissato il Super Bowl del 2025 a New Orleans – abbiano contribuito alla decisione di spostare l’accampamento. Lapresse.it - Taylor Swift in concerto a New Orleans, sgomberati i senzatetto dall’area del Superdome Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) In previsione dei tre concerti diche dovrebbero attirare circa 150.000 visitatori aldi Newquesto fine settimana, le autorità della Louisiana hanno iniziato a sgomberare alcuniche vivono nei dintorni. Circa 75 persone che vivevano in tenda sotto un cavalcavia saranno trasferite a circa due isolati di distanza, ha dichiarato la Polizia di Stato della Louisiana. Tra chi critica la scelta, c’è chi dice che questo rallenterà la ricerca di soluzioni abitative a lungo termine per le persone coinvolte. Non è emerso, per il momento, cheo la NFL – che cinque anni fa ha fissato il Super Bowl del 2025 a New– abbiano contribuito alla decisione di spostare l’accampamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Taylor Swift in concerto a New Orleans, sgomberati i senzatetto dall’area del Superdome - In previsione dei tre concerti di Taylor Swift che dovrebbero attirare circa 150.000 visitatori al Superdome di New Orleans questo fine settimana, le autorità ... (lapresse.it)

Ian Anderson, frontman dei Jethro Tull: "Taylor Swift? Si veste male, mi distrae dalla musica. Pavarotti mi ha fatto amare la canzone napoletana" - Il "pifferaio magico", 77 anni, in concerto giovedì al Palapartenope con i Jethro Tull, la sua storica band prog rock che si esibì nel 1970 prima di ... (napoli.repubblica.it)

Una fan prenota 191 camere d'albergo per i concerti di Taylor Swift a New Orleans - Una donna ha bloccato le stanze a New Orleans per conoscere gli altri fan e abbattere l'aumento dei prezzi in concomitanza con il tour di Taylor Swift. (tgcom24.mediaset.it)