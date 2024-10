Ilrestodelcarlino.it - Tartufo, re dell’autunno. A Savigno al via la festa

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Puntuale con l’iniziosabato prossimo per il 41esimo anno consecutivo va in piazza ala più prestigiosa fra le sagre dedicate al. Il festival ‘Tartòfla’ presentato ieri dalla Pro loco del paesino dell’alta Valsamoggia ha l’ambizione non nascosta di bissare (o magari superare) le 80mila presenze registrate lo scorso anno. Confermate le nove giornate e confermata la centralità del grande ristorante allestito per l’occasione alle porte del centro storico. "Non vediamo l’ora di iniziare" ha chiarito alla presentazione di ieri a Palazzo Malvezzi Roberta Angiolini, presidente della Proloco alla guida di un gruppo di 120 volontari e appassionati che rappresentano la forza del festival-.