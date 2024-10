Sedici anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco a corso Umberto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un omicidio, la scorsa notte, ha macchiato di nuovo di sangue le strade di Napoli.La vittima ha solo 16 anni. Insieme a lui, secondo le prime ricostruzioni della polizia che indaga sulla vicenda, sarebbero state ferite altre due persone adesso ricoverate in ospedale.Sul posto sono Napolitoday.it - Sedici anni, ucciso a colpi d'arma da fuoco a corso Umberto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Un omicidio, la scorsa notte, ha macchiato di nuovo di sangue le strade di Napoli.La vittima ha solo 16. Insieme a lui, secondo le prime ricostruzioni della polizia che indaga sulla vicenda, sarebbero state ferite altre due persone adesso ricoverate in ospedale.Sul posto sono

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sapete che i figli di Roberto Ciufoli hanno sedici anni di differenza? Ecco chi sono e con chi li ha avuti - View this post on Instagram A post shared by Jacopo Rosso Ciufoli (@rossociufo) D’altra parte, il secondogenito, Romeo, è venuto al mondo nel 2016 e ha pochi anni, ma già si fa sentire nella vita di Roberto. In un’epoca in cui le famiglie spesso si ricompongono e si mescolano, la storia di Roberto e dei suoi figli è un esempio di come l’affetto possa superare ogni differenza. (Donnapop.it)

Le accuse di razzismo alla polizia italiana si basano sul nulla - Il Consiglio d’Europa accusa le forze dell'ordine di "profilazione razziale" non sulla base di statistiche o studi scentifici, ma di cento interviste fatte nel 2008 e di un rapporto in cui si afferma ... (ilfoglio.it)

Riciclaggio, reato prescritto per l’ex ministro Gabriele Gatti - In primo grado era stato condannato a due anni e cinque mesi di prigionia con pena sospesa. Ieri, in appello, il reato per il quale l’ex segretario di Stato Gabriele Gatti era stato condannato nel 202 ... (ilrestodelcarlino.it)

Le scarpe per la comunione e il ritorno dalla California: Ferragamo e la regola del 3 - Intervistata dal direttore Sallusti, la figlia Giovanna promette: "L'azienda resterà sempre in famiglia e mai fuori dall'Italia" ... (ilgiornale.it)