Calciomercato.it - Roma, è caccia al nuovo Ceo: da Antonello a Fenucci, il ‘borsino’ dei Friedkin

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Lae idelCeo dopo l’addio di Lina Souloukou: Alessandrodell’Inter in lista, da non scartare Carnevali eLascende in campo questa sera contro la Dinamo Kiev in un clima di incertezza, che va dal campo alla scrivania dove in questo momento l’unico punto fermo è il ds Florent Ghisolfi. Il francese sta continuando a studiare l’italiano, intanto ha fatto qualcosa che in pochissimi hanno fatto, se non saltuariamente Tiago Pinto: andare davanti alle telecamere per protestare contro una decisione arbitrale sfavorevole. In francese, sì, ma il resto arriverà. Alessandro(LaPresse) – calciomercato.itOltre alla questione allenatore, con Juric che per restare dovrà convincere tutti a suon di risultati già con Dinamo Kiev e Fiorentina, a Trigoria c’è pure laalCeo.