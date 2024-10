Ristrutturazioni, nel 2025 bonus al 50% confermato solo per la prima casa, la seconda sce (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arriva una buona notizia dall'annuncio del Governo Meloni sulla Manovra 2025: contrariamente a quanto si ipotizzava, infatti, è stata confermata dal Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 15 ottobre, la proroga anche per il prossimo anno della detrazione fiscale con aliquota maggiorata dal 36% al 50% per le Ristrutturazioni edilizie, i lavori di manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo: questa, però, riguarderà soltanto la prima casa. La misura è contenuta nella bozza della Legge di Bilancio approvato dal Governo e, nel caso in cui venisse confermata, il bonus ristrutturazione - nel 2025 - dovrebbe prevedere un massimale di spesa di 96mila euro con un risparmio massimo Irpef di 48 mila euro recuperabile in dieci anni. Quotidiano.net - Ristrutturazioni, nel 2025 bonus al 50% confermato solo per la prima casa, la seconda sce Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Arriva una buona notizia dall'annuncio del Governo Meloni sulla Manovra: contrariamente a quanto si ipotizzava, infatti, è stata confermata dal Consiglio dei Ministri, riunitosi lo scorso 15 ottobre, la proroga anche per il prossimo anno della detrazione fiscale con aliquota maggiorata dal 36% al 50% per leedilizie, i lavori di manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo: questa, però, riguarderà soltanto la. La misura è contenuta nella bozza della Legge di Bilancio approvato dal Governo e, nel caso in cui venisse confermata, ilristrutturazione - nel- dovrebbe prevedere un massimale di spesa di 96mila euro con un risparmio massimo Irpef di 48 mila euro recuperabile in dieci anni.

