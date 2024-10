Regionali, Spinelli (Fdi) lancia l’idea di una legge regionale sulla natalità: "Sul modello umbro" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Oggi più che mai bisogna incentivare la natalità e sostenere le giovani coppie che voglio formare la loro famiglia. Per farlo concretamente, è necessaria una legge regionale a tutto tondo". Ha le idee chiare il candidato al consiglio regionale tra le file di Fratelli d’Italia, Stefano Spinelli. Cesenatoday.it - Regionali, Spinelli (Fdi) lancia l’idea di una legge regionale sulla natalità: "Sul modello umbro" Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Oggi più che mai bisogna incentivare lae sostenere le giovani coppie che voglio formare la loro famiglia. Per farlo concretamente, è necessaria unaa tutto tondo". Ha le idee chiare il candidato al consigliotra le file di Fratelli d’Italia, Stefano

Energie rinnovabili : Puglia - disegno di legge regionale per l’individuazione di aree idonee Giunta - “La Regione Puglia – ha dichiarato l’assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – è una delle prime regioni italiane a legiferare sulle aree idonee. Resta indissolubile nella nostra azione e strategia regionale la decarbonizzazione difendendo l’identità ambientale e paesaggistica della Puglia, allargando l’ambito delle aree non idonee”. (Noinotizie.it)

Balneari - Toscana in giudizio contro impugnazione governo legge regionale - Restiamo fiduciosi rispetto al fatto che la Corte valuterà la bontà delle nostre ragioni”. Lo scorso 3 ottobre il Consiglio dei ministri ha sollevato la questione di legittimità della legge regionale 30 del 29 luglio 2024 (‘Disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime. Approvata dalla giunta regionale della Toscana la delibera con la quale la Regione si costituisce in giudizio davanti alla Corte Costituzionale relativamente all’impugnazione del governo della legge approvata lo scorso luglio che riordina la materia delle concessioni demaniali marittime. (Lapresse.it)

Autonomia - Zaia : "Impugnare legge regionale è grave" - Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev. Lo ha detto a Bari Luca Zaia, presidente del Veneto, a margine del Festival delle Regioni, rispondendo ai giornalisti in merito al dialogo con gli altri governatori sull'autonomia differenziata. (Agenzia Vista) Bari, 21 ottobre 2024 "Quelli che oggi vorrebbero arrestare questo processo sono esattamente gli stessi che, nel 2014, hanno impugnato la mia legge regionale che prevedeva la possibilità di fare il referendum. (Iltempo.it)