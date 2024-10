Principio di incendio sul traghetto Genova Palermo, nave bloccata per 12 ore in porto con passeggeri a bordo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il traghetto sarebbe dovuto salpare dalla Liguria in direzione della Sicilia ieri sera ma a causa di un Principio di incendio e di fiamme improvvise dagli scarichi dei fumi, i viaggiatori sono rimasti bloccati per 12 ore a bordo. Fanpage.it - Principio di incendio sul traghetto Genova Palermo, nave bloccata per 12 ore in porto con passeggeri a bordo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilsarebbe dovuto salpare dalla Liguria in direzione della Sicilia ieri sera ma a causa di undie di fiamme improvvise dagli scarichi dei fumi, i viaggiatori sono rimasti bloccati per 12 ore a

