Pioggia di fango su Buffon dopo le nozze con Ilaria D'Amico: parole di fuoco contro il calciatore, ecco chi l'ha attaccato

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Non è la prima volta che si parla del matrimonio di Gigi; tuttavia, in questo caso, non si tratta di pettegolezzi sulle, ma delle polemiche scaturite dall’evento stesso. Cosa è successo?il fatidico Sì di fronte all’altare, in tanti hanno criticato ledel noto portiere di calcio. Perché? Durante le sue promesse all’attuale moglie,ha raccontato di non aver mai amato nessuna donna in questo modo. Ovviamente, questa è risultata una frecciatina indelicatissima nei confronti dell’ex moglie Alena Seredova. La diretta interessata, raggiunta dal settimanale Oggi, a domanda diretta aveva risposto quanto segue: “Non penso serva che io dica nulla”. Evidentemente, anche lei, in qualche modo, si era sentita toccata dalledell’ex marito.