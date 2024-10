Piogge attese in Veneto anche venerdì: Regione in allerta in alcuni bacini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le previsioni meteo indicano, nella seconda parte di giovedì 24 precipitazioni in diradamento ed esaurimento, mentre per venerdì 25 aumenta la probabilità di precipitazioni dal pomeriggio/sera ad iniziare da sud con fenomeni anche a carattere di rovescio specie lungo la costa e la pianura Veronasera.it - Piogge attese in Veneto anche venerdì: Regione in allerta in alcuni bacini Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Le previsioni meteo indicano, nella seconda parte di giovedì 24 precipitazioni in diradamento ed esaurimento, mentre per25 aumenta la probabilità di precipitazioni dal pomeriggio/sera ad iniziare da sud con fenomenia carattere di rovescio specie lungo la costa e la pianura

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo - anche a Latina temporali in arrivo nella notte di venerdì e la giornata di sabato - Una nuova allerta meteo è stata diramata dalla protezione civile regionale anche per la serata di oggi, venerdì 18 ottobre. . . . Nel bollettino si segnala che dalla serata e notte di oggi e per le successive 18-24 ore si prevedono sul Lazio e in provincia di Latina precipitazioni diffuse, a prevalente. (Latinatoday.it)

Provincia di La Spezia - prosegue l’allerta arancione : scuole chiuse anche venerdì 18 ottobre - La Spezia, 17 ottobre 2024 – In provincia di La Spezia, visto l’estendersi dell’allerta meteo arancione (che coinvolge l'intero territorio provinciale con modalità diverse) anche a venerdì 18 ottobre, «ritenuto necessario ridurre il rischio anche in itinere per gli studenti delle istituzioni scolastiche, in particolare per i soggetti pendolari» il presidente ha decretato l'estensione della sospensione delle lezioni in presenza per le istituzioni scolastiche secondarie superiori della Provincia della Spezia anche nella giornata di venerdì 18 ottobre 2024 fino alle ore 16. (Lanazione.it)

Meteo : anche a Catania finalmente arriva la pioggia : da venerdì cambia tutto - Count-down attivato per l’arrivo della pioggia in Sicilia, ma prima ancora un altro paio di giorni caratterizzati da clima caldo e secco su tutte le province per la persistenza dell’anticiclone sub-tropicale. "Da giovedì pomeriggio - spiega il meteorolo di 3bMeteo.com Gaetano Genovese - una... (Cataniatoday.it)