Phil Foden scrive la storia della Champions League: superata quella leggenda (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il trequartista del Manchester City Phil Foden ha scritto un nuovo record in Champions League. I numeri dell’inglese Secondo quanto riportato da ManchesterCityNews, Phil Foden ha scritto un nuovo record in Champions League: ha superato David Beckham per goal realizzati in questa competizione dopo il successo contro lo Sparta Praga. IL NUOVO RECORD DI Foden Calcionews24.com - Phil Foden scrive la storia della Champions League: superata quella leggenda Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il trequartista del Manchester Cityha scritto un nuovo record in. I numeri dell’inglese Secondo quanto riportato da ManchesterCityNews,ha scritto un nuovo record in: ha superato David Beckham per goal realizzati in questa competizione dopo il successo contro lo Sparta Praga. IL NUOVO RECORD DI

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Phil Foden nominato Giocatore dell’Anno della PFA - Segui JustCalcio. Foden ha segnato 19 gol in 35 presenze in Premier League la scorsa stagione, compreso quello segnato nell’ultima giornata, aiutando la sua squadra a vincere il quarto titolo consecutivo. “Essere riconosciuti in questo modo dai miei colleghi professionisti significa tutto e vorrei ringraziare tutti coloro che hanno votato per me. (Justcalcio.com)