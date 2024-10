Ilrestodelcarlino.it - Pergreffi, distorsione al ginocchio: sarà operato. Si rivede Defrel al lavoro con il gruppo

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Ennesima tegola per Bisoli, che ieri ha perso probabilmente per tutta la stagione il difensore Antonio: la società ha comunicato che, in un contrasto di gioco in allenamento, in seguito ad un contrasto fortuito il giocatore ha riportato unaalsinistro, con lesione del legamento crociato anteriore e e interessamento del menisco mediale. Nei prossimi giorni. Un peccato, anche perché pian piano diversi giocatori stanno recuperando. Alcune immagini pubblicate dal Modena, sui profili social, riguardanti l’allenamento di ieri pomeriggio, lasciano aperte alcune speranze per il derby. Si è intravisto Gregoirein azione, vi avevamo anticipato che il francese sarebbe rientrato inad inizio di questa settimana e così è stato.