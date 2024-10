Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello: i concorrenti ipotizzano scenari drammatici e fantasiosi – VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) La spagnola Maica Benedicto ha abbandonato la casa del Grande Fratello in piena notte. I concorrenti sono rimasti spiazzati e hanno iniziato a formulare le ipotesi più disparate. Cosa ha spinto Maica a lasciare? Scopri i dettagli e le reazioni dei gieffini. L'articolo Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello: i concorrenti ipotizzano scenari drammatici e fantasiosi – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Blogtivvu.com - Perché Maica Benedicto ha lasciato il Grande Fratello: i concorrenti ipotizzano scenari drammatici e fantasiosi – VIDEO Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) La spagnolaha abbandonato la casa delin piena notte. Isono rimasti spiazzati e hanno iniziato a formulare le ipotesi più disparate. Cosa ha spintoa lasciare? Scopri i dettagli e le reazioni dei gieffini. L'articolohail: iproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Maica Benedicto abbandona il Grande Fratello : misteriosa uscita notturna - Forse la chiamavano spesso per tranquillizzarla dato che non parlava italiano”. Non può essere una farmacista!”. Le prossime ore saranno decisive per chiarire se si tratti di un addio definitivo o solo di un allontanamento temporaneo, ma la reazione dei concorrenti e del pubblico testimonia l’impatto che la misteriosa uscita di Maica ha avuto sul reality. (Thesocialpost.it)

Maica Benedicto lascia il Grande Fratello dopo due giorni - La concorrente spagnola ha lasciato il reality italiano dopo un breve soggiorno Leggi tutto Il ritorno di Maica Benedicto: un’esperienza lampo al Grande Fratello su Donne Magazine. . (Donnemagazine.it)

Grande Fratello - Maica Benedicto esce : perché torna già al Gran Hermano - Infatti più il tempo passa e più non posso mentire. Quando mi guarda io non capisco più nulla. Lunedì 21, comunque, Maica Benedicto era già arrivata mentre loro sono partiti quindi si deve considerare il tempo del viaggio e della sistemazione nella nuova Casa. E tra l’altro è il destino, perché il televoto ha deciso di mandarmi qui con lui”, ha detto la ballerina, con una sicurezza che vorremmo rivedere al suo ritorno in Italia. (Dilei.it)