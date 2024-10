Paradosso Juventus: “Non serve un vice Vlahovic” (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Juventus ha fallito l’appuntamento casalingo in Champions League facendo tornare i dubbi soprattutto sulla fase offensiva della truppa di Thiago Motta. Intanto arriva un annuncio sul vice Vlahovic Prima delusione Champions nella stagione della Juventus, che martedì sera ha ceduto il passo allo Stoccarda in casa tra la sorpresa generale. Una prestazione ampiamente sottotono che ha portato anche al mea culpa nel post partita dello stesso Thiago Motta. Dusan Vlahovic (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri infatti non sono stati in grado di incidere a dovere su una sfida che in termini di peso sulla classifica del girone unico della Champions poteva essere decisamente importante. Calciomercato.it - Paradosso Juventus: “Non serve un vice Vlahovic” Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Laha fallito l’appuntamento casalingo in Champions League facendo tornare i dubbi soprattutto sulla fase offensiva della truppa di Thiago Motta. Intanto arriva un annuncio sulPrima delusione Champions nella stagione della, che martedì sera ha ceduto il passo allo Stoccarda in casa tra la sorpresa generale. Una prestazione ampiamente sottotono che ha portato anche al mea culpa nel post partita dello stesso Thiago Motta. Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri infatti non sono stati in grado di incidere a dovere su una sfida che in termini di peso sulla classifica del girone unico della Champions poteva essere decisamente importante.

