Papa | nuova enciclica ritornare al cuore per cambiare il mondo

Milano, 24 ott. (LaPresse) – "ritornare al cuore" in un mondo nel quale siamo tentati di "diventare consumisti insaziabili e schiavi degli ingranaggi di un mercato" perché il mondo può cambiare "a partire dal cuore". Papa Francesco dedica al Sacro cuore di Gesù 'Dilexit nos', quarta enciclica di Bergoglio che ripercorre tradizione e attualità del pensiero "sull'amore umano e divino del cuore di Gesù Cristo".

Papa Francesco invoca la pace per le popolazioni colpite da conflitti nel mondo - Il Papa ha indicato la pace come un dono prezioso e ha esortato tutti a unirsi in preghiera affinché tale dono giunga a queste popolazioni, che affrontano la durezza della vita quotidiana in contesti di guerra e oppressione. L’intervento del Pontefice ha messo in luce la necessità di invocare la pace e il sostegno per coloro che vivono in condizioni di sofferenza. (Gaeta.it)

Papa : non parliamo di disabilità ma abilità differenti - il mondo sia più inclusivo - Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti del primo G7 sull’inclusione e la disabilità, concluso ieri con la firma della carta di Solfagnano. Servizio di Cristiana Caricato The post Papa: non parliamo di disabilità ma abilità differenti, il mondo sia più inclusivo first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Papa “Pena di morte sempre inammissibile - sia abolita in tutto il mondo” - – foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). ROMA (ITALPRESS) – “La pena di morte è sempre inammissibile poichè attenta all’inviolabilità e alla dignità della persona. Non possiamo dimenticare che fino all’ultimo momento una persona può convertirsi e cambiare”. Unlimited News - Notizie dal mondo . (Unlimitednews.it)