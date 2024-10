"Ottima gestione all’Atac" (Di giovedì 24 ottobre 2024) gestione dell’Atac, Roberto Pantella e Igor Pettinelli promuovono Massimo Belvederesi (nella foto), presidente della società comunale. Sono tutti esponenti di Fratelli d’Italia, partito che presiede il Cda della partecipata. "L’azienda – sostengono – ha conseguito risultati che hanno migliorato i servizi pubblici della città, tra cui la riorganizzazione delle farmacie comunali, la ricostruzione e l’ampliamento delle vasche di depurazione con la risoluzione del problema dei cattivi odori, l’ottimizzazione dei costi dei trasporti cittadini". Ilrestodelcarlino.it - "Ottima gestione all’Atac" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dell’Atac, Roberto Pantella e Igor Pettinelli promuovono Massimo Belvederesi (nella foto), presidente della società comunale. Sono tutti esponenti di Fratelli d’Italia, partito che presiede il Cda della partecipata. "L’azienda – sostengono – ha conseguito risultati che hanno migliorato i servizi pubblici della città, tra cui la riorganizzazione delle farmacie comunali, la ricostruzione e l’ampliamento delle vasche di depurazione con la risoluzione del problema dei cattivi odori, l’ottimizzazione dei costi dei trasporti cittadini".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ottima prova di squadra e solida gestione nel finale - Cantù batte Torino nello scrimmage - L’Acqua S.Bernardo Cantù sfodera un’altra prova convincente in questa preseason. I biancoblù offrono un ottimo gioco e per tre quarti dominano la partita, toccando un vantaggio massimo di 25 punti. “È stata una buonissima amichevole, giocata a ottimi ritmi per tre quarti. Siamo un po’ calati... (Quicomo.it)

Come diventare il collega ideale: consigli e buone pratiche da usare nel tuo ambiente di lavoro - Consigli e buone pratiche per diventare il collega ideale. Il vademecum di InfoJobs per costruire relazioni positive sul posto di lavoro ... (studenti.it)

Professionisti, 8 su 10 non sanno gestire il tempo efficacemente - Il tempo come alleato? Tra i segreti c'è la classica lista delle priorità ma anche la capacità di gestire al meglio le distrazioni ... (econopoly.ilsole24ore.com)

Ottimizzare i propri spazi abitativi: soluzioni per la gestione - Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati ... (eroicafenice.com)