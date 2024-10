Orvieto, incidente in A1: due morti in uno scontro fra mezzi pesanti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due persone sono morte in un incidente stradale fra due mezzi pesanti avvenuto sulla A1, nel territorio di Orvieto in direzione Roma. Chiuso il tratto autostradale Sul posto stanno operando la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco, 118 e personale Autostrade per l’Italia. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico. Lapresse.it - Orvieto, incidente in A1: due morti in uno scontro fra mezzi pesanti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due persone sono morte in unstradale fra dueavvenuto sulla A1, nel territorio diin direzione Roma. Chiuso il tratto autostradale Sul posto stanno operando la Polizia Stradale i Vigili del Fuoco, 118 e personale Autostrade per l’Italia. Il tratto di autostrada è stato chiuso al traffico.Â

Incidente sull'autostrada A1 a Orvieto - scontro tra camion e furgone : 2 morti e un ferito - Istituita l'uscita obbligatoria ad Orvieto. Due persone sono morte e una è rimasta ferite in un grave incidente stradale accaduto intorno alle ore 6 di oggi lungo il tratto umbro dell'autostrada A1, fra gli svincoli di Orvieto e Attigliano (chilometro 457, direzione Roma) in provincia di Terni. Il tratto di Autosole dove è avvenuto il sinistro è stato chiuso cuasando lunghe code. (Tg24.sky.it)

Orvieto, incidente all'alba sull'A1: due morti. Il tratto chiuso al traffico

L'incidente, verificatosi intorno alle ore 6:00 al chilometro 457, ha coinvolto due veicoli, tra cui un mezzo pesante, secondo quanto riportato dalla polizia