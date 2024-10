Oroscopo Novembre: Sagittario (Di giovedì 24 ottobre 2024) Life&People.it 23 Novembre – 21 dicembre Mercurio, Venere, Il Sole, sono tutti pianeti nel tuo segno e dalla tua parte. I festeggiamenti per i tuoi compleanni potrebbero durare giorni e sappiamo bene quanto ti piaccia fare festa. Ah, scusa, stai già ballando! I nati di prima decade (dal 1° al 10° grado del segno), anche grazie al favore di Marte, saranno irresistibili; potreste mascherarvi da Mummia e piacereste anche con tutte le bende! Per la seconda e terza decade (rispettivamente dall’11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) ci saranno molte occasioni da cogliere al volo; quasi quasi vi consiglierei un corso di tiro con l’arco pensando a quante frecce avrete a disposizione questo mese nella vostra faretra! L'articolo Oroscopo Novembre: Sagittario proviene da Life&People Magazine. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Life&People.it 23– 21 dicembre Mercurio, Venere, Il Sole, sono tutti pianeti nel tuo segno e dalla tua parte. I festeggiamenti per i tuoi compleanni potrebbero durare giorni e sappiamo bene quanto ti piaccia fare festa. Ah, scusa, stai già ballando! I nati di prima decade (dal 1° al 10° grado del segno), anche grazie al favore di Marte, saranno irresistibili; potreste mascherarvi da Mummia e piacereste anche con tutte le bende! Per la seconda e terza decade (rispettivamente dall’11° al 20° e dal 21° al 30° grado del segno) ci saranno molte occasioni da cogliere al volo; quasi quasi vi consiglierei un corso di tiro con l’arco pensando a quante frecce avrete a disposizione questo mese nella vostra faretra! L'articoloproviene da Life&People Magazine.

