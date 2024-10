Orlando arranca, l’effetto Toti non c’è. Bucci promette cinque nuovi ospedali (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica e lunedì si vota per le elezioni regionali: nove i candidati, ma è testa a testa tra il sindaco di Genova e l’ex ministro dem. Che batte sulle grane dell’ex governatore. Ma rischia il conflitto d’interessi per i suoi b&b. Laverita.info - Orlando arranca, l’effetto Toti non c’è. Bucci promette cinque nuovi ospedali Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica e lunedì si vota per le elezioni regionali: nove i candidati, ma è testa a testa tra il sindaco di Genova e l’ex ministro dem. Che batte sulle grane dell’ex governatore. Ma rischia il conflitto d’interessi per i suoi b&b.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Liguria - tensione e contestazioni alla sfida tra i candidati. Orlando : “Basta malaffare”. E Bucci promette : “Faccio il sindaco della Regione” - 000 liguri non si curano più, chi non ha 500 euro per una visita rinuncia alla propria salute”. Nel contesto già concitato si inserisce Marco Macrì, vigile del fuoco e coordinatore di “Genova Inclusiva”, associazione a tutela di minori disabili: “Perché non ha partecipato al nostro incontro tra candidati?” La domanda a Bucci, che nei giorni scorsi aveva in effetti disertato l’incontro tra candidati sulla disabilità: “Siamo a fine ottobre: dove sono gli OSA e gli OSE nelle scuole del Comune? Dov’è il trasporto scolastico per disabili? Perché 2. (Ilfattoquotidiano.it)

Liguria - sondaggio Ispos : Bucci in testa. Il sindaco di Genova al 49% - Orlando fermo al 46% - Liguria, sondaggio Ipso: Bucci davanti a Orlando La Liguria è la prima regione al voto in ordine di tempo. Il candidato del centrodestra al 49%, il dem al 46% Il candidato del centrodestra, stando alle ultime rilevazioni di voto, si trova in testa al 49%, tre punti sopra Orlando al 46%. Seguono i trasporti e il lavoro. (Secoloditalia.it)

Elezioni regionali - "Liguri a testa alta" : tutti i candidati della lista a sostegno di Orlando - Ci sono il sindaco di Pieve Ligure Paola Negro (capolista), il consigliere regionale uscente Fabio Tosi, il consigliere comunale Simo Kaabour e anche l'ex assessore regionale Valter Ferrando nella lista improntata sugli amministratori "Liguri a testa alta", una delle due civiche a sostegno di... (Genovatoday.it)