Onana salva il Manchester United e Mourinho inizia la show: la reazione dello Special One è clamorosa – VIDEO (Di giovedì 24 ottobre 2024) Onana salva il Manchester United e Mourinho comincia la show: la reazione dello Special One è clamorosa e i social impazziscono – VIDEO Il Manchester United era impegnato nella terza giornata della prima fase di Europa League, e stava giocando in casa del Fenerbahce. Al 15esimo minuto i Red Devils sono passati in vantaggio grazie al

Il boss del Man United Erik ten Hag ha concesso due partite per salvare la carriera all’Old Trafford - Sito inglese: Secondo Football Insider, l’allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha solo due partite per salvare il suo lavoro nel club. Il rapporto afferma che se il Manchester United perde le prossime due partite contro il Brentford in ... (Justcalcio.com)

Ten Hag ha sette partite per salvare la panchina dello United : intanto cresce un nome per sostituirlo - Sette partite per salvare la panchina: ten Hag ha un mese per evitare l’esonero mentre la società ha un nuovo nome per il sostituto La panchina di ten Hag è in bilico e il tecnico ha sette partite, da sabato contro al Brentford fino alla prossima ... (Calcionews24.com)

Ultime notizie Calcio Estero : errore clamoroso di Zirkzee con lo United - Soucek salva il raccattapalle - i risultati dai campionati europei - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, gli eventi più significativi che ... (Calcionews24.com)

