Omicidio Cecchettin, Turetta per la prima volta in aula domani “per onorare Giulia” (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Uno accanto all'altro. Per la prima volta, a quasi un anno dall’Omicidio di Giulia Cecchettin, l’ex fidanzato Filippo Turetta incrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne di Vigonovo (Padova) uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso. domani, venerdì 25 ottobre, nell’aula della corte d’Assise di Venezia, risponderà a tutte Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – Uno accanto all'altro. Per la, a quasi un anno dall’di, l’ex fidanzato Filippoincrocerà (salvo sorprese) lo sguardo di Gino, il padre della 22enne di Vigonovo (Padova) uccisa con 75 coltellate l'11 novembre scorso., venerdì 25 ottobre, nell’della corte d’Assise di Venezia, risponderà a tutte

