Napoli su Bonny: il giovane talento piace anche a Milan e Juventus (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Napoli segue da vicino Bonny del Parma: idea come vice-Lukaku Ange-Yoann Bonny sta attirando le attenzioni di diversi grandi club italiani grazie alle sue prestazioni di alto livello con il Parma in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante francese, già autore di 3 gol nelle prime 8 giornate, è finito nel mirino di Napoli, Milan e Juventus. Il Parma, però, non ha intenzione di cedere il giocatore a gennaio, e il valore di mercato di Bonny è salito fino a raggiungere i 15 milioni di euro. La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per il salto in un club di livello superiore, con Napoli particolarmente interessato. Il club partenopeo ha individuato in Bonny un potenziale vice-Lukaku, soprattutto considerando la possibile partenza di Giovanni Simeone a fine stagione. Napolipiu.com - Napoli su Bonny: il giovane talento piace anche a Milan e Juventus Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilsegue da vicinodel Parma: idea come vice-Lukaku Ange-Yoannsta attirando le attenzioni di diversi grandi club italiani grazie alle sue prestazioni di alto livello con il Parma in Serie A. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ilattaccante francese, già autore di 3 gol nelle prime 8 giornate, è finito nel mirino di. Il Parma, però, non ha intenzione di cedere il giocatore a gennaio, e il valore di mercato diè salito fino a raggiungere i 15 milioni di euro. La prossima estate potrebbe essere il momento giusto per il salto in un club di livello superiore, conparticolarmente interessato. Il club partenopeo ha individuato inun potenziale vice-Lukaku, soprattutto considerando la possibile partenza di Giovanni Simeone a fine stagione.

