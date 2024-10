Napoli, muore quindicenne colpito da arma da fuoco (Di giovedì 24 ottobre 2024) Durante la notte tra il 24 e il 25 Ottobre si è verificato l’ennesimo episodio di sparatoria. A perdere la vita è Emanuele Tufano, ragazzino di 15 anni, ferito da colpi di arma da fuoco. Il conflitto è avvenuto lungo Corso Umberto, in via Carminiello al Mercato. La dinamica degli eventi non è chiara. A L'articolo Napoli, muore quindicenne colpito da arma da fuoco Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Durante la notte tra il 24 e il 25 Ottobre si è verificato l’ennesimo episodio di sparatoria. A perdere la vita è Emanuele Tufano, ragazzino di 15 anni, ferito da colpi dida. Il conflitto è avvenuto lungo Corso Umberto, in via Carminiello al Mercato. La dinamica degli eventi non è chiara. A L'articolodada

