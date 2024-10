Napoli, 15enne ucciso da colpi d’arma da fuoco: il luogo del delitto (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sopralluogo della polizia dove nella notte tra mercoledì e giovedì è stato ucciso un 15enne incensurato a Napoli. Il ragazzo è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco poco prima delle 2 di notte nel centro del capoluogo partenopeo. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile della Questura. L’omicidio è avvenuto all’angolo tra corso Umberto I e via Carminiello al Mercato. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parte degli agenti. Lapresse.it - Napoli, 15enne ucciso da colpi d’arma da fuoco: il luogo del delitto Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il sopraldella polizia dove nella notte tra mercoledì e giovedì è statounincensurato a. Il ragazzo è stato raggiunto dadapoco prima delle 2 di notte nel centro del capopartenopeo. Sull’accaduto indaga la Squadra mobile della Questura. L’omicidio è avvenuto all’angolo tra corso Umberto I e via Carminiello al Mercato. La dinamica dell’accaduto è in fase di ricostruzione da parte degli agenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli, 15enne incensurato ucciso a colpi d'arma da fuoco in via Umberto: il luogo del delitto - (LaPresse) Un 15enne incensurato è stato ucciso da colpi d'arma da fuoco poco prima delle 2 di notte nel centro di Napoli . Sull'accaduto indaga la Squadra mobile della Questura. L'omicidio è avvenuto ... (video.corriere.it)

Sparatoria in strada Napoli, un ragazzo di 15 anni ucciso a colpi di pistola - Sparatoria nella notte in centro a Napoli: ucciso un 15enne e altre due persone sono ferite gravemente e ricoverate in ospedale. La sparatoria è avvenuta in corso Umberto. Sul caso indaga la Polizia. (msn.com)

Napoli,15enne ucciso a colpi mdi pistol - 8.18 Un ragazzo di 15 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Napoli, in Corso Umberto, una delle strade storicche del centro del capoluogo campano. Sul luogo del delitto polizia e inquirenti. Si sta ... (televideo.rai.it)